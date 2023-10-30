30 октября, 07:33,
обновлено 30 октября, 08:09

"Аэрофлот" будет летать из Москвы и Петербурга в Грозный, пока закрыт аэропорт Махачкалы

При этом расписание рейсов и время вылета останется прежним

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" будет выполнять рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Грозный, пока закрыт аэропорт Махачкалы. Об этом говорится в сообщении компании. При этом расписание рейсов и время вылета останется прежним.

"На время закрытия аэропорта Махачкалы на прилет и вылет рейсы "Аэрофлота" по маршрутам Москва - Махачкала - Москва и Санкт-Петербург - Махачкала - Санкт-Петербург будут выполняться в/из аэропорта города Грозный. Время вылета и прилета рейсов остается без изменений в соответствии с расписанием. Доставка пассажиров между Грозным и Махачкалой будет осуществляться автобусами",- отмечается в сообщении.

В компании подчеркнули, что пассажирам "Аэрофлота", которые имеют оформленную перевозку на рейсы в и из Махачкалы в период закрытия аэропорта, предлагается на выбор вынужденно вернуть денежные средства или изменить даты перевозки по 20 декабря 2023 года.

"Актуальная информация о статусе рейсов в/из Махачкалу будет размещаться на сайте и в официальных аккаунтах авиакомпании в социальных сетях. Просим пассажиров следить за изменениями в расписании", - говорится в сообщении перевозчика. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургДагестанЧечняМосква
© Информационное агентство ТАСС
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