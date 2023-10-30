В Красноярском крае убрали на 27% меньше зерна, чем в рекордном 2022 году

Самая высокая урожайность зафиксирована в Ужурском районе - 44,1 ц с га

КРАСНОЯРСК, 30 октября. /ТАСС/. Валовой сбор зерна и зернобобовых по итогам уборочной кампании 2023 года в Красноярском крае составил 2,7 млн тонн при рекордном урожае в 3,2 млн тонн в 2022 году. Об этом ТАСС сообщили в Минсельхозе региона.

"Валовой сбор зерна и зернобобовых составил 2,7 млн тонн. В прошлом году в Красноярском крае был рекорд по сбору зерна - 3,2 млн тонн", - сообщил представитель министерства, добавив, что средняя урожайность составила 29 ц с га. Таким образом, валовой сбор снился на 27%. Собеседник агентства подчеркнул, что объем внутреннего потребления края - 1,4 млн тонн. Регион полностью обеспечивает себя зерном, а также сможет отправить его в другие регионы РФ и на экспорт, добавили в Минсельхозе края.

Самая высокая урожайность зафиксирована в Ужурском районе - 44,1 ц с га, Шарыповском муниципальном округе - 37,2 ц с га и Назаровском районе - 34,8 ц с га.

По информации Минсельхоза, регион занял второе место по валовому сбору зерна в Сибирском федеральном округе, уступив лишь Алтайскому краю.