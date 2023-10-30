Кабмин выделит около 3,7 млрд рублей на эндокринологические центры и борьбу с диабетом

Из них 2,3 млрд рублей направят на развитие и создание новых эндокринологических центров, школ для пациентов с сахарным диабетом в регионах страны, и также на приобретение для них необходимых медицинских изделий, а 1,4 млрд рублей - на дооснащение медорганизаций в сельской местности

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Правительство России направит порядка 3,7 млрд рублей на создание и модернизацию эндокринологических центров для людей с сахарным диабетом, служб помощи таким пациентам и дооснащение медицинских организаций в регионах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Выделим свыше 2 млрд 300 млн рублей на развитие и создание новых эндокринологических центров, школ для пациентов с сахарным диабетом в регионах страны, и также на приобретение для них необходимых медицинских изделий. Еще почти 1 млрд 400 млн рублей направим в российские субъекты на дооснащение медорганизаций в сельской местности, на удаленных территориях лабораторным оборудованием и специальными приборами для выявления болезней и наблюдения за состоянием здоровья людей с таким диагнозом", - сказал глава правительства.

Мишустин подчеркнул, что правительство продолжит реализацию всех мер для поддержки пациентов с сахарным диабетом. "Надо обеспечить равную доступность и высокое качество медицинской помощи, в том числе тем, кто живет в труднодоступных местах и не имеет возможности регулярно посещать врача, вызывать врача на дом, а также имеет проблемы с [получением] лекарств", - указал председатель кабмина.

Он также отметил, что эта программа реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.