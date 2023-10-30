Кабмин выделит 3,5 млрд рублей на поддержку станкоинструментальной отрасли

Это позволит профильным предприятиям направлять средства на обеспечение исполнения контрактов по ставке меньше 1% годовых, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Правительство России направит дополнительно 3,5 млрд рублей на поддержку станкоинструментальной отрасли, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"Выделим три млрд рублей на гарантии по льготным условиям для профильных предприятий [станкоинструментальной промышленности], действующих в рамках оборонно-промышленного комплекса. Это позволит им направлять средства на обеспечение исполнения контрактов по ставке меньше 1% годовых", - указал он.

Как отметил Мишустин, благодаря такой мере будет снижена финансовая нагрузка на представителей отрасли. Еще 500 млн рублей пойдет в виде субсидий производителям станкоинструментальной продукции. Эти ресурсы дадут им возможность предоставлять покупателям скидки до 30% в зависимости от вида товара.