Кабмин упростил открытие банковских счетов в РФ для представителей 25 стран

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что, в частности, такая возможность появится для компаний и граждан Белоруссии, Бразилии, Индии, Казахстана, Китая, Саудовской Аравии, Турции

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Правительство РФ упрощает компаниям и гражданам из нескольких дружественных стран ведение бизнеса в России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"В подписанном распоряжении определен перечень из 25 стран, граждане и юридические лица которых смогут в упрощенном порядке открывать счета и вклады в российских банках", - сказал глава кабмина.

Он подчеркнул, что принятое решение должно упростить для граждан и бизнеса из дружественных государств ведение дел в России. "Создание более комфортных условий для иностранных предприятий и предпринимателей - важная часть системной деятельности правительства по достижению финансового суверенитета в рамках реализации национальных целей, поставленных нашим президентом", - отметил Мишустин.

Он пояснил, что, в частности, такая возможность появится для компаний и граждан Белоруссии, Бразилии, Индии, Казахстана, Китая, Саудовской Аравии, Турции и других. "Для этого иностранным гражданам нужно будет до въезда в Россию представить пакет необходимых документов в кредитную организацию, которая находится в их стране. По прибытии они уже смогут осуществлять платежи в наших банках", - добавил премьер.

"Конечно, так гораздо удобнее для всех, кто приезжает к нам, для туристов, предпринимателей. Рассчитываем, что принятые решение помогут улучшить взаимодействие между деловыми сообществами государств-партнеров", - заключил Мишустин.