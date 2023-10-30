Назначен новый гендиректор "ИКС холдинга"

Им стал Алексей Белов, который работал в IT-компании с 2018 года и ранее занимал должность заместителя генерального директора

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российская технологическая группа "ИКС холдинг" внесла изменения в структуру корпоративного управления в связи со скоропостижной смертью летом 2023 года Антона Черепенникова, основателя и бессменного руководителя холдинга. Новым гендиректором "ИКС холдинга" назначен Алексей Белов, который работал в IT-компании с 2018 года и ранее занимал должность заместителя генерального директора, говорится в сообщении компании.

"Новым генеральным директором "ИКС холдинга" назначен Алексей Белов, который работает в группе с момента ее основания в 2018 году, и с января 2022 года занимал должность первого заместителя и руководителя аппарата генерального директора. <…> Алексей сосредоточится на организации корпоративного управления технологического холдинга", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что "ИКС холдинг" продолжит модель развития, заложенную Черепенниковым "на базе принципов продуктовой и технологической синергии компаний группы при сохранении операционной самостоятельности". Управляющие партнеры и директора ключевых бизнес-направлений "ИКС холдинга" продолжат совместную работу над реализацией и развитием долгосрочной стратегии группы в рамках нового единого управляющего совета холдинга.

Антон Черепенников умер 22 июля 2023 года в возрасте 40 лет. Причиной смерти в компании тогда назвали остановку сердца.

О компании

"ИКС холдинг" объединяет производителя вычислительной техники ГК Yadro, поставщиков оборудования для системы оперативно-разыскных мероприятий "Цитадель" и "Криптонит", разработчика решений в сфере информационной безопасности "Гарда технологии" и компанию, которая занимается запуском низкоорбитальных спутников "Бюро 1440".