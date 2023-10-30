Валовый региональный продукт в Хабаровском крае превысил 1 трлн рублей

Реальные инвестиции в край увеличились почти в 1,5 раза

ХАБАРОВСК, 30 октября. /ТАСС/. Валовый региональный продукт в Хабаровском крае оценили более чем в 1 трлн рублей, сообщил глава региона Михаил Дегтярев с своем Telegram-канале по итогам заседания президиума правительства края, на котором обсуждалось исполнение бюджета.

"Главный вывод работы в условиях беспрецедентного внешнего давления - этап восстановления экономики завершен: компании и бизнес работают устойчиво. Валовый региональный продукт превысил 1 трлн. По итогам года ожидаем 1 трлн 230 млрд", - написал Дегтярев.

Реальные инвестиции в край, по его словам, увеличились почти в 1,5 раза. Это касается и частного сектора, и бюджетной сферы. Среднегодовые объемы капитальных вложений 2022-2023 годов в сопоставимых ценах превысили размеры инвестиций советского периода 1989-1990 годов.

"Все социальные обязательства мы выполняем своевременно и в полном объеме", - уточнил губернатор. Ключевой статьей расходов по-прежнему остаются сферы образования, здравоохранения, культуры и спорта. На финансирование этих отраслей с начала года направлено 85,9 млрд рублей, на 3,5 млрд рублей больше, чем в 2022 году.

В бюджет Хабаровского края за прошедшие месяцы поступило 135,8 млрд рублей, что больше на 2,6 млрд рублей к уровню аналогичного периода прошлого года. Поступление налоговых и неналоговых доходов составило почти 107 млрд рублей с ростом к показателям прошлого года на 9 млрд рублей или на 9,2%. В лидерах - строительство, банковский сектор, предприятия транспорта.