Эксперт заявил, что конфликт на Украине обострил нехватку вольфрама

Генеральный директор канадской компании Almonty Industries Льюис Блэк отметил важность разработки планов на случай, если развитые страны окажутся отрезанными от цепочек производства металла

ТОКИО, 30 октября. /ТАСС/. Конфликт на Украине увеличил мировой спрос на вольфрам и обострил дефицит этого металла в связи с наращиваем производства боеприпасов. Об этом сообщил генеральный директор канадской горнодобывающей компании Almonty Industries Льюис Блэк.

"Из-за конфликта на Украине стало очевидно, что у развитых стран нет запасов боеприпасов. <..> Но у них нет и никакой реальной возможности нарастить производство того, что они выпускали на протяжении 30 лет", - сказал он в интервью изданию Nikkei Asia.

По его словам, многие страны сейчас пытаются наращивать производство боеприпасов, для чего необходим вольфрам. "Но вольфрама нет, а тот, который все же есть, находится в юрисдикции тех государств, от которых, возможно, в будущем придется оборонятся", - отметил Блэк, имея в виду Китай.

Как пишет издание, около 90% вольфрама добывается в Китае и России, из них более 85% приходится на КНР. К другим поставщикам вольфрама на мировом рынке относятся также Вьетнам, Боливия и Австрия. При этом, подчеркнул Блэк, за последние годы Китай усилил свою позицию на рынке благодаря низким ценам на этот металл. В связи с этим компания Блэка Almonty Industries планирует в ближайшее время вновь запустить филиал в Южной Корее, закрытый в 1990-х годах.

Генеральный директор компании также отметил важность разработки планов на тот случай, если развитые страны окажутся отрезанными от цепочек производства вольфрама. "Никто не знает, как на самом деле поступит Китай. Но я думаю, стоит сказать, что завоевание той доли рынка [вольфрама, которой КНР сейчас владеет,] было очень дорогостоящим. Я не верю, что [Китай] добровольно от нее откажется", - отметил он.

Газета поясняет, что вольфрам используется в оборонной промышленности для изготовления боеприпасов, включая артиллерийские и бронебойные снаряды, а также некоторые типы снарядов, сбрасываемых беспилотниками. Согласно данным, которые приводит издание, на оборонную промышленность приходится около 12% мирового спроса на вольфрам.