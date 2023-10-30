ВТБ рефинансировал синдицированный кредит в рамках проекта ЦКАД-4

Банк выдал на реализацию этой инициативы 34,6 млрд рублей до 2036 года

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. ВТБ совместно со строительно-инвестиционным холдингом "Автобан" и ГК "Автодор" договорились о рефинансировании синдицированного кредита в рамках строительства ЦКАД-4, банк выдал на проект 34,6 млрд рублей до 2036 года. Об этом сообщается в пресс-релизе ВТБ и "Автобана".

"ВТБ, строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" и ГК "Автодор" договорились о рефинансировании старшего долга (заемных инвестиций) по федеральному концессионному проекту строительства и эксплуатации четвертого пускового участка ЦКАД (ООО "Юго-Восточная магистраль", ЮВМ). На инвестиционной стадии проекта средства были ранее привлечены у синдиката российских и международных банков. Объем выданных ВТБ до 2036 года средств составил 34,6 млрд рублей", - указано в сообщении.

В пресс-релизе уточняется, что сделка по рефинансированию синдицированного кредита проекта ЦКАД-4 относится к одной из самых сложно структурированных. "Старший долг был предоставлен синдикатом из четырех банков, акционерное финансирование (младший долг) пятью инвесторами (младшими кредиторами), трое из которых являются участниками ЮВМ, а двое одновременно, в том числе ВЭБ.РФ, участниками синдиката. При этом между всеми сторонами были заключены соглашения, определяющие многоуровневую субординацию и порядок взаимодействия и расчетов по проекту", - отмечается в сообщении.

Как указано в сообщении, проект ЦКАД-4 стал самым дорогостоящим в рамках строительства всей кольцевой автодороги - общая стоимость комплекса №4 составила 93,8 млрд рублей (из них частные инвестиции - в размере 41,3 млрд рублей). ЦКАД-4 протяженностью около 97 км является завершающим участком ЦКАД. Он проходит по юго-востоку Московской области параллельно Малому бетонному кольцу А-107 и соединяет федеральную трассу М-7 "Волга" с автодорогой М-4 "Дон". ЦКАД-4 строился три года и был запущен в эксплуатацию в 2021 году.

Концессионером ЦКАД-4 выступает ООО "Юго-Восточная магистраль", соучредителями компании являются АО "ДСК "Автобан" (50%), РФПИ (40%), ИнфраВЭБ (10%). Компания осуществляла строительство четвертого пускового комплекса ЦКАД и отвечает за его эксплуатацию.