Прибыль "Мосэнерго" по РСБУ за девять месяцев снизилась на 25,1%

Она составила 12,2 млрд рублей

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по итогам января - сентября 2023 года получило чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 12,2 млрд рублей, что на 25,1% меньше, чем годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период выросла на 8,9%, до 167,55 млрд рубля.

В то же время показатель EBITDA снизился на 16,8%, до 25,5 млрд рублей, а себестоимость продаж увеличилась на 9% и составила 154,5 млрд рублей. Валовая прибыль составила 13 млрд рублей (+7,8%), а прибыль до налогообложения снизилась на 27,4%, до 14,84 млрд рубля.

В составе "Мосэнерго" работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,5 тыс. МВт. Установленная тепловая мощность компании - 43,7 тыс. Гкал/ ч. Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 50% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы (без учета присоединенных территорий) в тепловой энергии.

Контролирующим акционером и управляющей организацией "Мосэнерго" является "Газпром энергохолдинг".