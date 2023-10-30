30 октября, 08:14

Более 67% акций электровагоноремонтного завода Красноярска выставили на торги

Их общая сумма составляет более 820 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 30 октября. /ТАСС/. Более 67% акций Красноярского электровагоноремонтного завода (ЭВРЗ), находящегося в собственности новосибирской компании-банкрота "Афина Паллада", выставлены на торги. Об этом говорится в материалах Всероссийской электронной торговой площадки.

На торги выставлено семь лотов по 8% акций со стартовой ценой в 97,121 млн рублей каждый и один лот на 11,62% акций со стартовой стоимостью 141,069 млн рублей. Таким образом, на аукцион выставлено 67,62% акций на общую сумму более 820 млн рублей. Аукционы пройдут в период с 8 по 19 декабря. Основанием для продажи указано решение Арбитражного суда Новосибирской области.

Согласно данным системы СПАРК, новосибирская строительная компания "Афина Паллада" признана банкротом, в ее собственности находится доля в 99% уставного капитала Красноярского ЭВРЗ, занимающегося ремонтом вагонов, электропоездов, модернизацией трамваев и производством запчастей для подвижного состава. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
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