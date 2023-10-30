FT: ЕС хочет поставлять в Египет зерновые с Украины по соглашению с Каиром

По информации газеты, в документ предполагается включить, в частности, положение "об импорте продуктов питания, что являлось основным фактором экономического риска для Египта с его 111-миллионным населением еще до начала конфликта на его северо-восточной границе"

ЛОНДОН, 30 октября. /ТАСС/. Евросоюз намерен поставлять в Египет зерно и удобрения с Украины в рамках соглашения между Брюсселем и Каиром об ограничении миграции и финансовой поддержке в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает газета Financial Times.

По информации издания, в документ предполагается включить, в частности, положение "об импорте продуктов питания, что являлось основным фактором экономического риска для Египта с его 111-миллионным населением еще до начала конфликта на его северо-восточной границе".

По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, Брюссель рассматривает возможность использования коридоров, созданных для экспорта c Украины, для доставки сельскохозяйственной продукции в Египет. Чиновники работали с Киевом, чтобы сделать что-то "чрезвычайно полезное" для Каира, сказал Мишель.

Однако в двустороннем соглашении, согласно информации FT, не будет упоминаться миграция из сектора Газа. Каир неоднократно заявлял, что не будет принимать беженцев из анклава. Власти Египта ясно дали понять ЕС, что готовы при определенных обстоятельствах пропустить в Газу гуманитарную помощь, но ни при каких обстоятельствах не пустят из Газы в Египет людей, у которых нет двойного гражданства.