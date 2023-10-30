В АКОРТ сообщили о мерах ретейлеров против резкого роста цен на шоколад

Говорить о повсеместном единовременном повышении розничной стоимости не приходится, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российские торговые сети предпринимают совместные с поставщиками действия, чтобы избежать резкого роста цен на шоколад, говорить о повсеместном единовременном повышении розничных цен сейчас не приходится. Об этом сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) Игорь Караваев.

"Ряд торговых сетей - членов АКОРТ получил уведомления от некоторых производителей о повышении цен на шоколад. Эти обращения находятся на рассмотрении у ретейлеров: как и в других товарных категориях сети совместно с поставщиками обсуждают обоснованность каждого отдельного повышения и предпринимают совместные усилия, чтобы избежать резкого роста цен", - сказал Караваев.

Он отметил, что ретейлеры могут сохранять привлекательные цены для разных категорий покупателей благодаря широкому ассортименту продукции, промо-акциям и различным программам лояльности. "Говорить о повсеместном единовременном повышении розничных цен на шоколад сейчас не приходится", - подчеркнул собеседник агентства.

Караваев констатировал, что шоколад пользуется популярностью у российских покупателей. В целом, продолжил он, категория кондитерских изделий является одной из крупнейших по объемам продаж.