ЦБ обратил внимание на риски инвестирования в бумаги квазироссийских компаний

По мнению регулятора, переток ценных бумаг с внебиржевых площадок на биржу может вызвать "волатильность на рынке из-за роста предложения"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Банк России отмечает существенную разницу между стоимостью депозитарных расписок квазироссийских компаний на биржевом и внебиржевом рынке, где величина дисконта порой достигает 50% при заключении внебиржевых сделок. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

По мнению ЦБ РФ, инвестиции в такие бумаги могут нести риски.

Инвесторы проявляют к бумагам квазироссийских компаний повышенный интерес в ожидании смены ими юрисдикции на российскую, отметил регулятор. "В этом случае они получат статус международной компании и будут обязаны провести обязательную конвертацию своих депозитарных расписок на акции, которые уже без ограничений (кроме случаев, установленных законодательством) смогут обращаться на российском биржевом рынке", - уточнили в ЦБ.

При этом инвесторам необходимо учитывать различные риски при инвестировании в акции и депозитарные расписки квазироссийских компаний. В частности, Банк России не исключает, что переток ценных бумаг с внебиржевых площадок на биржу может вызвать "волатильность на рынке из-за роста предложения".