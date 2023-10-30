Bloomberg: экономика Израиля столкнулась с проблемами, сравнимыми с временами COVID

По оценке агентства, призыв резервистов и частичная заморозка экономики "вызвали внезапный спад экономической активности", который "сказался на всех секторах экономики - от банковского дела до сельского хозяйства"

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Экономика Израиля из-за конфликта понесет значительные убытки на фоне приостановки нормальной деловой активности, сравнимой с ограничениями времен пандемии COVID-19. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как отмечает агентство, "многие сравнивают ущерб, который нанесли экономике остановки [работы предприятий из-за нападения ХАМАС] с последствиями пандемии COVID-19". По оценке Bloomberg, призыв резервистов и частичная заморозка экономики "вызвали внезапный спад экономической активности", который "сказался на всех секторах экономики - от банковского дела до сельского хозяйства". По данным крупнейшего израильского кредитора Mizrahi-Tefahot, меры по противодействию кризису обходятся правительству в $2,5 млрд в месяц. Центральный банк страны предупредил, что расходы национальной экономики будут увеличиваться по мере продолжения конфликта.

Расходы израильских домохозяйств также снизились, что "шокировало потребительский сектор страны", на долю которого приходится около половины валового внутреннего продукта. Как отмечает агентство со ссылкой на данные оператора национальной платежной системы Shva, за несколько первых дней конфликта объемы частного потребления упали почти на треть по сравнению со средним недельным показателем 2023 года. В частности, на 70% сократились затраты на отдых и развлечения. Согласно американского оценкам банка JPMorgan Chase & Co, всего в этом квартале израильская экономика сократится на 11% в годовом исчислении.

"Целые отрасли и их ответвления не могут работать <...>. Большинство работодателей уже решили отправить сотрудников в неоплачиваемый отпуск, что затронуло сотни тысяч работников", - приводит Bloomberg слова главы израильской федерации малого бизнеса Рои Коэн. Согласно данным агентства, перед началом наземной операции в секторе Газа еврейское государство мобилизовало рекордные 350 тыс. резервистов - около 8% трудоспособного населения.

Кроме того, среди 500 местных и транснациональных технологических компаний, опрошенных агентством, почти половина сообщила об отмене или приостановке своих инвестиционных программ внутри страны. Более 70% из них также указали, что намерены отложить или окончательно свернуть реализацию "важных проектов" в Израиле. На данный момент многие предприятия страны находятся "в тяжелом положении", а кризис "может оставить долговременные шрамы в израильской экономике", заключает Bloomberg.