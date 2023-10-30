Red Wings перенесла в Сочи рейсы из Махачкалы в Тель-Авив

В частности, рейс WZ4727/4728 Махачкала - Тель-Авив 1 ноября отменен, сообщил перевозчик

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings перенесла пункт отправления рейсов Махачкала - Тель-Авив в Сочи на 1 и 2 ноября, говорится в сообщении перевозчика.

Рейс WZ4727/4728 Махачкала - Тель-Авив 1 ноября отменен, пассажирам предлагается перелет 2 ноября по маршруту Сочи - Тель-Авив. Рейс Жуковский - Махачкала - Тель-Авив также отменен, пассажирам предлагается перелет Домодедово - Сочи - Тель-Авив.

Также в Red Wings сообщили, что 29 октября рейс Нижневартовск - Махачкала ушел на запасной аэродром в Минеральные Воды, 30 октября борт направлением Анталья - Махачкала ушел на запасной аэродром во Владикавказ.

29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы на акцию протеста, выступив против палестино-израильского конфликта. Участники акции прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта. инциденту создан оперативный штаб, его возглавил руководитель республики Сергей Меликов. Он заявил, что действия собравшихся в аэропорту являются грубым нарушением закона и получат оценку правоохранителей.