30 октября, 09:22

В работе Telegram произошел сбой

Natee Meepian/ Shutterstock/ FOTODOM
© Natee Meepian/ Shutterstock/ FOTODOM

Больше всего жалоб поступило из Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. В работе приложения Telegram наблюдаются сбои, за последние 24 часа о сбоях сообщили 17 557 пользователей, следует из данных сервиса Сбой.РФ.

Больше всего сообщений о сбоях поступает из Краснодарского края (37%), Ростовской области (16%) и Ставрополья (10%). Чаще всего пользователи сообщали о неработающем приложении без подключенного VPN. Также у некоторых пользователей не открывалось приложение, сказано на сайте сервиса.

По данным Сбой.РФ, сбои также наблюдаются в Воронежской области (7%), Москве (7%) и Волгоградской области (7%). 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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