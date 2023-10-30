Омское УФАС отменило результаты торгов на разработку проекта интеграции метро

Управление согласилось с доводами компании "Мостовик", что в части заданий не прописаны требования по приемке результатов, в частности, при создании цифровых 3D-моделей и презентационного материала

ОМСК, 30 октября. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области признало частично обоснованной жалобу проектно-инжиниринговой компании "Мостовик" и отменило результаты торгов на разработку проекта интеграции объектов недостроенного метрополитена в транспортную инфраструктуру Омска. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

"Жалоба признана частично обоснованной, в действиях заказчика выявлено нарушение требований закона о контрактной системе. <...> Принято решение выдать заказчику предписание об отмене протокола подведения итогов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что управление согласилось с доводами "Мостовика", что в части заданий не прописаны требования по приемке результатов, в частности, при создании цифровых 3D-моделей и презентационного материала. "Предписание подлежит исполнению в срок до 13 ноября", - подытожили в УФАС.

Согласно данным единой информационной системы в сфере закупок, победителем было объявлено ООО "Минскметропроект", которое при начальной цене в 121,37 млн рублей согласилось выполнить работы за 120,76 млн рублей. Согласно техзаданию, подрядчик должен не позднее 24 декабря 2024 года разработать три варианта транспорта: подвижного состава метрополитена, легкорельсовый транспорт и трамвайные вагоны с возможностью интеграции в существующую трамвайную сеть города.

Решение о строительстве омского метрополитена было принято в конце 1980-х годов. В 1992 году строить его начали с юго-восточного конца города. После проходки тоннелей длиной 820 метров между станциями "Туполевская" и "Рабочая" в 2003 году объект заморозили, решив начинать с другого конца - между густонаселенными районами левобережья и центром Омска. Строительство вело НПО "Мостовик", признанное банкротом в 2014 году. К настоящему времени построен только двухуровневый метромост через Иртыш, станция "Библиотека Пушкина" и около 7,5 км путей. Станции "Кристалл" и "Заречная" не достроены. Готовность первой линии метрополитена оценивается в 35,9%.