Оверчук назвал возможный объем торговли между странами ЕАЭС в 2023 году

Вице-премьер РФ отметил, что по итогам 2022 года этот показатель достиг $84 млрд

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Объем взаимной торговли между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2023 году, согласно одному из прогнозов, может превысить $100 млрд. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на Международном таможенном форуме в Москве.

"Есть отдельный прогноз, что превысим $100 млрд (объема взаимной торговли в рамках ЕАЭС - прим. ТАСС)", - сказал вице-премьер, отвечая на вопрос журналистов.

Как отметил Оверчук, по итогам 2022 года объем взаимной торговли между странами объединения достиг $84 млрд. По его мнению, в рамках союза созданы благоприятные условия для взаимодействия бизнеса пяти стран.

Вице-премьер РФ также указал на опережающий рост торговли внутри ЕАЭС по сравнению с торговлей с другими странами.

Сейчас в ЕАЭС состоят пять государств: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.