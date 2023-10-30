ВС США будут закупать японские морепродукты, несмотря на сброс воды с АЭС "Фукусима-1"

По данным Reuters, объем первой партии японских морепродуктов для американских военных составит около тонны гребешков

ТОКИО, 30 октября. /ТАСС/. США начнут закупать японские морепродукты для обеспечения питанием своих военнослужащих, несмотря на постепенный сброс воды с аварийной атомной электростанции (АЭС) "Фукусима-1. Об этом сообщил их посол в Японии Рам Эмануэль в интервью агентству Reuters.

"Это будет долгосрочный контракт между вооруженными силами США и японскими рыболовными кооперативами", - уточнил он. Дипломат также добавил, что морепродукты японских поставщиков будут использоваться для обеспечения питанием американских военнослужащих на военных базах в стране и на борту кораблей, а также будут продаваться в армейских магазинах. Со временем это соглашение может распространиться на все виды морепродуктов, указал дипломат.

По его словам, Вашингтону "необходимо более широко рассмотреть" вопрос о том, как подобные меры могут помочь компенсировать убытки от запрета на импорт аналогичной японской продукции со стороны КНР. В частности, США могли бы нарастить объемы импорта рыбы и морепродуктов из Японии. Вашингтон и Токио уже начали переговоры о дополнительных поставках выловленных в Японии морских гребешков перерабатывающим компаниям, зарегистрированным в США, добавил посол.

Как отмечает агентство, объем первой партии японских морепродуктов для американских военных составит около тонны гребешков. Это лишь "малая доля" по сравнению со 100 тыс. тонн, которые Япония экспортировала в КНР в 2022 году. Китай ранее был крупнейшим импортером японских морепродуктов, однако полностью запретил их ввоз после начала сброса в океан первой партии воды с АЭС "Фукусима-1", поясняет Reuters.

Ранее на территории аварийной электростанции скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. В связи с этим правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе в океан ее очищенной части. Эта операция, одобренная специалистами Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), растянется на 30-40 лет. В ходе первого этапа с 24 августа по 11 сентября в океан сбросили около 7,8 тыс. тонн воды. 23 октября завершился второй этап, в ходе которого было также сброшено порядка 7,8 тыс. тонн.