Шольц заявил о заинтересованности ФРГ в квалифицированных кадрах из Нигерии

Канцлер Германии также сообщил, что сотрудничество по вопросам миграции будет важным аспектом в отношениях двух стран

ПРЕТОРИЯ, 30 октября. /ТАСС/. Власти ФРГ заинтересованы в притоке нигерийских мигрантов, обладающих высокой квалификацией, для работы на территории страны. Об этом сообщила нигерийская газета Vanguard со ссылкой на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца.

"В Германии есть потребность в талантливых людях, которые желают работать в этой стране точно так же, как и другие мигранты", - сказал он, отвечая на вопрос о миграционной политике ФРГ.

Ранее сообщалось, что власти ФРГ могут депортировать 12 тыс. нигерийцев, которые не получили убежище в ЕС. Комментируя сложившуюся ситуацию, Шольц заявил, что сотрудничество по вопросам миграции будет важным аспектом во взаимоотношениях между двумя странами.

29 октября глава ФРГ с официальным визитом прибыл в столицу Нигерии Абуджу. В ходе поездки по Западной Африке он также планирует посетить Гану.