В Свердловской области разрешат расходовать маткапитал на подключение жилья к сетям

Размер областного материнского капитала с учетом индексации составляет 160 687 рублей и 241 030 рублей в случае рождения одновременно трех и более детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Власти Свердловской области разрешат расходовать средства регионального материнского капитала на подключение жилья к сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Соответствующий законопроект внесен в заксобрание региона, сообщили в пресс-службе областного парламента.

"В законопроекте предлагается предусмотреть возможность направления средств областного материнского капитала на подключение жилых помещений к сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, включая затраты на приобретение необходимых оборудования и материалов, разработку проектной документации, монтаж оборудования, пусконаладочные и другие работы, связанные с подключением", - цитирует пресс-служба председателя заксобрания Людмилу Бабушкину.

В 2023 году размер областного материнского капитала с учетом индексации составляет 160 687 рублей и 241 030 рублей в случае рождения одновременно трех и более детей. Средства можно направить полностью или частично на улучшение жилищных условий, приобретение садовых, огородных земельных участков, а также садовых домов, оплату образовательных либо медицинских услуг, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации, подключение жилых помещений к газовым сетям.