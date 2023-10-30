К 2025 году Таиланд и Лаос планируют довести объем торговли до $11 млрд

Страны договорились начать работу по совместному плану развития туризма

БАНГКОК, 30 октября. /ТАСС/. Таиланд и Лаос планируют довести объем двусторонней торговли до $11 млрд к 2025 году и реализовать несколько инфраструктурных проектов, которые будут способствовать расширению экономических контактов. Об этом заявил премьер-министр королевства Сеттха Тхависин в ходе визита в республику.

Глава правительства назвал Лаос "важным инвестиционным центром, особенно в области энергетики", который соединяет Таиланд с Вьетнамом и Китаем. Тхависин отметил важность запуска к 2024 году железнодорожного маршрута, который свяжет королевство, народно-демократическую республику и КНР.

"Мы договорились разработать совместный план развития туризма, в том числе с целью привлечения еще большего числа туристов из других стран", - написал премьер на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) по итогам встречи со своим лаосским коллегой Сонсаем Сипхандоном.

Стороны договорились подготовить план совместных действий для борьбы с проблемой смога, который окутывает территории Лаоса, Мьянмы и Таиланда в январе-феврале. В этот период каждый год фермеры занимаются подсечно-огневым земледелием, выжигая поросшие травой, кустарником и деревьями поля для высаживания сельскохозяйственных культур.