В АТОР сообщили о подорожании отдыха в России на ноябрьские праздники на 10-15%

В Ассоциации туроператоров РФ отметили, что наиболее высокие цены зафиксировали на туры в Кавказские Минеральные Воды и Московскую область

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Стоимость туров по России на ноябрьские праздники выросла на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем наиболее заметно подорожал отдых в Кавказских Минеральных Водах и Московской области. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Праздничные туры по России выросли в цене на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Наибольший рост цен произошел в Кавминводах и Подмосковье", - говорится в сообщении.

Спрос на туры по России на ноябрьские праздники вырос незначительно по сравнению с тем же периодом 2022 года, страна заняла пятое место в рейтинге самых востребованных направлений для отдыха на этот период. Наибольшей популярностью пользуется Краснодарский край (30-44% продаж), Кавминводы, Подмосковье, экскурсионные туры, в основном по Золотому кольцу, Санкт-Петербург, а также Москва, Северный Кавказ, Казань, Калининград и Тюменская область, рассказали в АТОР.

По данным ассоциации, средняя стоимость тура в Краснодарский край на ноябрьские праздники составляет 15,5 тыс. рублей на человека, в Кавминводы - 43,4 тыс. рублей, в Подмосковье - 25,3 тыс. рублей, экскурсионных туров - от 11,5 тыс. рублей до 14,9 тыс. рублей, путевок в Санкт-Петербург - 9,6 тыс. рублей.