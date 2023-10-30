В Египте на стройплощадку АЭС доставили второе ядерное оборудование

Оно необходимо для энергоблока "Эд-Дабаа"

КАИР, 30 октября. /ТАСС/. Ядерное оборудование для второго энергоблока АЭС "Эд-Дабаа", которая возводится в Египте при участии Росатома, доставлено на стройплощадку. Об этом сообщил инжиниринговый дивизион госкорпорации АО "Атомстройэкспорт" (АО АСЭ), который является генеральный проектировщиком и подрядчиком, на своем официальном сайте.

Церемония приемки устройства локализации расплава ("ловушки расплава") состоялась 25 октября. "Состоялось очередное ключевое событие для нашего проекта - на площадку сооружения АЭС "Эль-Дабаа" прибыло второе крупногабаритное технологическое оборудование. В начале октября начался монтаж устройства локализации расплава на первом энергоблоке, а после прохождения входного контроля вторая "ловушка" будет установлена в проектное положение, это произойдет до конца года", - сообщил вице-президент АО АСЭ Алексей Кононенко.

Партия груза, содержащая три основных компонента ловушки расплава, отправилась из РФ 17 октября 2023 года, ее доставили досрочно. Общий вес груза составил 455 тонн.

"Эд-Дабаа" - первая атомная электростанция в Египте, котоую построит Росатомом в провинции Матрух на берегу Средиземного моря примерно в 300 км к северо-западу от Каира. Это первый крупный проект Росатома в Африке. До 2028 года госкорпорация построит четыре блока станции с реакторами ВВЭР-1200 и будет на протяжении всего жизненного цикла АЭС (60 лет) поставлять ядерное топливо, а также оказывать услуги по подготовке персонала, проводить техобслуживание и ремонт в течение 10 лет после пуска каждого блока. Также контракт предполагает сооружение до 2028 года первого модуля сухого контейнерного хранилища отработавшего ядерного топлива. В Египте рассчитывают, что АЭС выйдет на полную мощность к 2030 году.