Игналинская АЭС приобрела оборудование для нейтрализации беспилотников

Его купили у каунасского предприятия по внедрению и обслуживанию телекоммуникационного оборудования NT Service

ВИЛЬНЮС, 30 октября. /ТАСС/. Выводимая Литвой из эксплуатации Игналинская атомная электростанция закупила оборудование для нейтрализации беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в сообщении на ее сайте.

"С учетом новых технологий внедрение систем по нейтрализации беспилотников для нас имеет особое значение", - приводятся в сообщении слова генерального директора станции Линаса Баужиса.

Специальное оборудование приобретено у каунасского предприятия по внедрению и обслуживанию телекоммуникационного оборудования NT Service. Его стоимость составила €53 тыс. С беспилотными аппаратами, которые угрожают пересечь зону, где полеты около станции запрещены, приобретенные системы борются подавлением навигационного сигнала, передачи видеокартинки и сигналов управления.