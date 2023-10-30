30 октября, 11:02

Игналинская АЭС приобрела оборудование для нейтрализации беспилотников

Его купили у каунасского предприятия по внедрению и обслуживанию телекоммуникационного оборудования NT Service

ВИЛЬНЮС, 30 октября. /ТАСС/. Выводимая Литвой из эксплуатации Игналинская атомная электростанция закупила оборудование для нейтрализации беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в сообщении на ее сайте.

"С учетом новых технологий внедрение систем по нейтрализации беспилотников для нас имеет особое значение", - приводятся в сообщении слова генерального директора станции Линаса Баужиса.

Специальное оборудование приобретено у каунасского предприятия по внедрению и обслуживанию телекоммуникационного оборудования NT Service. Его стоимость составила €53 тыс. С беспилотными аппаратами, которые угрожают пересечь зону, где полеты около станции запрещены, приобретенные системы борются подавлением навигационного сигнала, передачи видеокартинки и сигналов управления. 

Теги:
Литва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация