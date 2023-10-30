В Бундестаге раскритиковали заявления Шольца по поставкам газа из Нигерии

Канцлер ФРГ ранее сообщил, что его страна заинтересована в расширенных поставках газа из Нигерии

БЕРЛИН, 30 октября. /ТАСС/. Член фракции "Союз-90"/"зеленые" в Бундестаге Лиза Бадум подвергла резкой критике заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о заинтересованности Германии в расширении поставок газа из Нигерии.

"То, что Шольц просит компании и государства повысить инвестиции в традиционные источники энергии в странах Глобального Юга, является скандалом и противоречит нашим международным обязательствам", - заявила Бадум, входящая в состав парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата агентству DPA. "Мы не можем позволить себе бездействовать, когда климатический канцлер активно действует в том, что касается новых традиционных источников энергии, но сидит сложа руки в том, что касается перехода от "грязного" природного газа к возобновляемым источникам", - утверждала депутат.

Ранее Шольц в интервью газете Punch, приуроченном к его поездке по Западной Африке, сказал, что Германия заинтересована в расширенных поставках газа из Нигерии. По его словам, немецкие компании "надеются на сотрудничество с нигерийскими газовыми компаниями". Он указал на то, что "Германия имеет значительную потребность в природном газе и в будущем в водороде для поддержания своей экономики и энергетического перехода".

Нигерия обладает крупнейшими в Африке и девятыми по размеру в мире запасами природного газа, подтвержденные резервы которого достигают 208 трлн кубических футов.