Число имеющих кредиты и займы россиян выросло к середине 2023 года до 47 млн

По данным ЦБ, в основном растет число заемщиков, которые имеют три кредита и более

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Число россиян, имеющих кредиты и займы, по состоянию на середину 2023 года увеличилось до 47 млн, сообщается в материалах Банка России. Регулятор отмечает рост закредитованности граждан.

"В первом полугодии 2023 года еще 2 млн граждан стали заемщиками, их общее число достигло 47 млн человек, показывают данные бюро кредитных историй", - сообщает регулятор.

По данным ЦБ, в основном растет число заемщиков, которые имеют три кредита и более (сейчас их 11,2 млн человек). "Это говорит о том, что рост кредитования сопровождается увеличением закредитованности граждан", - констатирует Банк России, указывая, что за год количество заемщиков, имеющих три кредита и более, увеличилось на 2,2 млн человек, а только один кредит последние полтора года стабильно имеют около 21 млн заемщиков. На 1 июля 2023 года доля заемщиков, имеющих три кредита и более, составила 47% (годом ранее - 41%).

По данным регулятора, задолженность граждан, имеющих только заем МФО, за год выросла на 34 млрд рублей (+33%), взявших заем МФО и банковский кредит - на 173 млрд рублей (+11%).

"При этом банковский портфель вырос на 2,3 трлн рублей (+9%). Основной объем задолженности по-прежнему приходится на заемщиков, имеющих только банковский кредит (93-94%)", - указано в материалах ЦБ.

Отмечается, что более 50% кредитов, предоставленных во II квартале 2023 года, приходится на заемщиков моложе 40 лет. Только 13% ипотечных кредитов выдано заемщикам старше 50 лет (против 18-21% в других сегментах). Средний долг заемщиков, взявших в втором квартале 2023 года потребительский кредит, составил 930 тыс. рублей.