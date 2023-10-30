Wintershall Dea не зафиксировала сбоев на своих активах в Северной Африке

Глава нефтегазовой компании Марио Мерен рассказал, что у фирмы нет операционных активов в Израиле

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Германская Wintershall Dea, одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы, не фиксирует сбоев в работе своих активов на Ближнем Востоке и в Северной Африке на фоне обострения конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом заявил глава компании Марио Мерен в ходе онлайн-конференции.

"Мы очень пристально наблюдаем за ситуацией. У нас нет операционных активов в Израиле. У нас они есть в Египте, Алжире и Ливии. Пока на этих активах ведется работа, нет никаких сбоев", - сказал он.

По его словам, страны Ближнего Востока и Северной Африки демонстрируют, что они хотят и могут стать частью энергоснабжения Европы, в частности - поставщиками газа, а в будущем - водорода.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

По последним данным, с израильской стороны жертвами конфликта стали более 1,4 тыс. человек, свыше 5,2 тыс. получили ранения. В результате ударов Израиля по Газе, как сообщает министерство здравоохранения анклава, погибли более 7 тыс. палестинцев, ранены почти 18,5 тыс.