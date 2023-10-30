30 октября, 11:07

Восемь судов морского порта Бердянск передадут в федеральную собственность

Сейчас специалисты определяют техническое состояние объектов, для них будет разработан план ремонтно-восстановительных работ

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Морской порт Бердянска передаст в федеральную собственность 29 объектов недвижимого имущества и 8 единиц флота, а также средства навигационного оборудования. Об этом сообщается на сайте Росморречфлота.

"Завершаются работы по приемке имущества морского порта Бердянск. В общей сложности в федеральную собственность передаются 29 объектов недвижимого имущества и 8 единиц флота, а также средства навигационного оборудования", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас специалисты определяют техническое состояние объектов, для них будет разработан план ремонтно-восстановительных работ. Также будут подготовлены документы для проведения закупок работ по освидетельствованию гидротехнических сооружений и проектной документации на выполнение дноуглубительных работ на подходном канале и в акватории морского порта Бердянск.

В марте замглавы Росморречфлота Константин Анисимов заявил, что порты Мариуполя и Бердянска будут задействованы в грузовом сообщении в навигацию текущего года. Позже пресс-служба Минсельхоза сообщила, что в ведомстве рассмотрят инвестиционные проекты, которые позволят уже в этом году увеличить мощности порта Бердянска по отгрузке зерновых культур до 150 тыс. тонн в месяц. 

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