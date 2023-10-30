В Руспродсоюзе заявили, что какао бобы подорожали из-за низкого урожая

Представитель ассоциации Ирина Нагайцева отметила, что также дополнительное давление на цены оказывает курсовая динамика

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Цены на какао бобы в мире растут на фоне низкого урожая какао в ключевых странах-поставщиках - Кот-д'Ивуаре, Гане, Камеруне и Нигерии. Об этом ТАСС сообщила представитель ассоциации Руспродсоюз Ирина Нагайцева.

"Цены на какао бобы на мировом рынке растут с весны 2023 года. В конце октября они превысили $3,7 тыс. за тонну. Это рекорд более чем за несколько десятилетий. Причина в низком урожае какао в ключевых странах-поставщиках - Кот-д'Ивуаре, Гане, Камеруне и Нигерии. Ситуация с урожаем неизбежно влияет на себестоимость продукции", - сказала она.

По словам Нагайцевой, также дополнительное давление на цены оказывает курсовая динамика. "Поэтому мы действительно можем увидеть повышение цен на кондитерские изделия", - добавила представитель Руспродсоюза.

Ввиду того, что у некоторых компаний еще сохранились запасы какао, купленные по старым ценам, повышение будет постепенным, отметила она.

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев рассказал ТАСС о том, что ряд торговых сетей - членов АКОРТ получили уведомления от некоторых производителей о повышении цен на шоколад. При этом российские торговые сети предпринимают совместные с поставщиками действия, чтобы избежать резкого роста цен на шоколад. Говорить о повсеместном единовременном повышении розничных цен сейчас не приходится.

Руспродсоюз - это профессиональный союз, защищающий интересы производителей и поставщиков продуктов питания. На рынке с 2009 года. Объединяет производителей и поставщиков в офлайн и онлайн торговые сети. В союзе свыше 400 участников: аграриев, переработчиков, дистрибьюторов, логистов, поставщиков технологических решений и др.