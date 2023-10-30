ЦБ заявил, что более половины заемщиков МФО имеют просроченный платеж свыше 90 дней

Средняя сумма задолженности на одного заемщика в июле 2022 года составляла 36,4 тыс. рублей, в июле 2023 года она увеличилась до 41,8 тыс. рублей

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Закредитованность граждан по займам микрофинансовых организаций (МФО) держится на высоком уровне, порядка 60% должников имеют заем с просроченными платежами свыше 90 дней, сообщается в материалах Банка России.

"Закредитованность граждан по займам МФО остается на высоком уровне. Высокий уровень неплатежеспособных заемщиков МФО (порядка 60% имеют заем с просроченными платежами свыше 90 дней) и доли реструктуризации в портфеле (18,2%) - основные факторы роста задолженности на одного заемщика", - говорится в сообщении.

Так, по данным ЦБ, на 1 июля 2023 года число заемщиков, имеющих один заем в МФО, составило 5,4 млн человек, или 69% от общего количества должников. В июле 2022 года показатель находился на уровне 5,2 млн, или 71% от общего количества. Число заемщиков с четырьмя и более займами на 1 июля 2023 года составило 800 тыс. человек, или 10% от общего количества, в 2022 году - 600 тыс. человек, или 8%. Доля заемщиков с тремя займами в портфеле МФО в 2022 и 2023 годах составила 6% - 400 тыс. и 500 тыс. человек соответственно. Доля заемщиков с двумя займами в 2023 году осталась, как и в 2022 году, на уровне 15%, - 1,1 млн и 1,2 млн человек соответственно.

Средняя сумма задолженности на одного заемщика в июле 2022 года составляла 36,4 тыс. рублей, в июле 2023 года она увеличилась до 41,8 тыс. рублей.

Кроме этого, регулятор отмечает, что заемщики стали чаще оформлять займы в разных МФО (их доля выросла с 16,7 до 19,4%). По мнению ЦБ, динамика может быть связана с введенными с начала 2023 года макропруденциальными лимитами (МПЛ), которые ограничивают возможность предоставления займов закредитованным заемщикам. Это обеспечивает перераспределение рисков между МФО, у которых значения МПЛ близки к критической величине.