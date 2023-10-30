На Ямале до 2026 года выдадут почти 300 комплектов для строительства кочевых домов

Еще 29 комплектов будет выдано с ноября по декабрь

ТАСС, 30 октября. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) до 2026 года планируют выдать жителям региона почти 300 комплектов для строительства и перевозки кочевых домов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства округа.

"На данный момент утверждены на 2024 год 132 комплекта, на 2025 год - 132 комплекта. Еще 29 комплектов будет выдано с ноября по декабрь текущего года", - сообщили в пресс-службе.

С марта 2021 года семьи, ведущие традиционный образ жизни в тундре, с рождением или усыновлением третьего ребенка имеют право получить комплект из всего необходимого для собственного жилища - это шесты, нюки (покрытия для чума) из оленьей шкуры и парусины, печь, нарты.

Там добавили, что всего с 2021 года муниципалитеты округа выдали молодым семьям 208 комплектов. Кроме того, с начала введения меры поддержки значительно расширился круг поставщиков товаров, входящих в комплект: с 14 в 2021 году до 29 к октябрю 2023 года. Комплекты выдаются сейчас в семи муниципалитетах ЯНАО.

Коренные народы на Ямале

Большая часть ЯНАО расположена за полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до восьми месяцев. На Ямале проживают 49 тыс. представителей КМНС - ненцы, ханты, селькупы, 19 тыс. из них ведут традиционный образ жизни.

В округе предусмотрен обширный комплекс мер поддержки коренных народов. Студенты получают именные стипендии и компенсации расходов на проживание. С 2012 года гражданам, которые ведут кочевой образ жизни, выдают комплекты спутниковой связи.