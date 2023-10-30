Кузбасс по итогам уборочной кампании обеспечил себя хлебом, несмотря на засуху

По оперативным данным регионального Минсельхоза, на убрано 96,3% всех посевных площадей

КЕМЕРОВО, 30 октября. /ТАСС/. Кемеровские аграрии собрали свыше 1 млн тонн зерна, что почти в два раза меньше, чем годом ранее. Низкие показатели связаны с погодными условиями летом, однако регион полностью обеспечил себя хлебом, кормами для животных и посадочным материалом на следующий год, сообщили в пресс-службе правительства Кемеровской области.

"Кузбасс полностью обеспечивает себя хлебом, кормами для животных, полностью запасли посадочный материал на следующий год. В этом году удалось собрать более 1 млн тонн зерна. Наши сельхозпроизводители совершили героизм и подвиг, несмотря на сложные погодные условия этим летом. Урожай собран достойный, в том числе и за счет внедрения высоких технологий и применения научных разработок. Благодарю наших аграриев за бесценный и самоотверженный труд", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

Так, по оперативным данным регионального Минсельхоза, на убрано 96,3% всех посевных площадей. Уточняется, что по итогам года урожай зерновых приблизится к 1,2 млн тонн. Средняя урожайность зерновых составила 20,2 ц/га, технических культур - 20,6 ц/га. Урожайность овощных культур в этом году выросла примерно на 10%, в среднем с одного гектара аграрии собирают 330 ц овощей открытого грунта.

В 2022 году в Кузбассе был собран рекордный за всю историю региона урожай зерна - чуть менее 1,8 млн тонн. Летом 2023 года в регионах Сибири установилась засуха, что повлияло на график проведения уборочной кампании.