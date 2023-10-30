ФТС планирует открыть представительства в Иране и на Кубе

Врио руководителя ведомства Руслан Давыдов отметил региональный охват также на Венесуэлу и Никарагуа

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России планирует открыть представительство в Иране, а также на Кубе с региональным охватом на Никарагуа и Венесуэлу. Об этом сообщил на Международном таможенном форуме в Москве временно исполняющий обязанности руководителя ведомства Руслан Давыдов. Он отметил, что обсуждение этого вопроса с Ираном находится на завершающем этапе.

"Из ближайших, наверное, открытий стоит отметить планы по открытию представительства ФТС в Иране - вопрос согласован и находится на завершающей стадии - и представительства ФТС на Кубе с региональным охватом также на Венесуэлу и Никарагуа", - сказал врио главы службы в ответ на вопрос ТАСС.

Ранее Давыдов сообщал об открытии представительства ФТС в Египте, которое будет заниматься таможенными вопросами в Северной Африке.