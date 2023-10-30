ЦБ сообщил о сокращении числа выявленных поддельных денежных знаков в III квартале на 31%

По данным регулятора, оно составило 3,1 тыс.

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Количество выявленных поддельных денежных знаков в банковской системе РФ в III квартале 2023 года составило 3,1 тыс., что на 31% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщается в материалах Банка России.

"В III квартале 2023 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 3 106 поддельных денежных знаков Банка России, что на 31,21% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года (4 515 шт)", - говорится в сообщении.

Согласно данным ЦБ, в отчетном периоде было выявлено 2 284 поддельных пятитысячных банкнот, 570 поддельных банкнот номиналом 1 тыс. рублей, 140 поддельных двухтысячных банкнот. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей - одна штука. При этом было выявлено 45 поддельных монет номиналом 10 рублей и 21 поддельная монета номиналом пять рублей.

Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном федеральном округе.

Поддельных банкнот иностранных государств в третьем квартале 2023 года было выявлено 510 штук. Из них в июле обнаружена 291 подделка, в августе - 110, в сентябре - 109. Среди выявленных подделок большинство составили поддельные доллары США (428). Поддельных евро обнаружено 80. Кроме того, был обнаружен поддельный китайский юань (1) и дирхам ОАЭ (1).