Число самозанятых в УрФО выросло более чем на 50% за год

Таким образом, существующая поддержка предпринимательства в условиях санкций показала свою эффективность

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Число самозанятых в Уральском федеральном округе (УрФО) выросло более чем на 50% за год, число субъектов малого и среднего предпринимательства - на 3%. Таким образом, существующая поддержка предпринимательства в условиях санкций показала свою эффективность, сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, передает аппарат полпреда.

"Интенсивная поддержка предпринимательства в условиях санкций показала свою эффективность, отметил полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе. По словам полпреда, за год количество субъектов МСП в УрФО выросло на 3% и составило 512 тыс. предприятий. Число занятых в сфере малого и среднего бизнеса увеличилось почти на 8% - теперь это 2,4 млн человек, а количество самозанятых за год выросло более чем на 50%: по данным на начало октября, такой статус имеют 628 тыс. жителей УрФО", - говорится в сообщении.

Якушев отметил, что бизнес выходит из "тени", развивается и создает новые рабочие места. "Вместе с тем сохраняется ряд проблем, которые осложняют работу бизнеса: нехватка квалифицированных кадров, трудности с привлечением финансирования проектов и ведением отчетности, разнородные требования к получению разных мер поддержки, сложности со сбытом и другие. Все они должны получить должную проработку на всех уровнях", - передают его слова в аппарате.