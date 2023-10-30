В Минфине считают, что роль цифрового рубля в международной торговле будет значительной

Использование этой цифровой валюты позволит сократить издержки и риски внешнеторговых операций, отметил замглавы ведомства Алексей Моисеев

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Роль цифрового рубля в международной торговле будет существенной, поскольку его использование позволит сократить издержки и риски внешнеторговых операций. Такое мнение высказал заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, выступая на сессии "Цифровой рубль как инструмент внешней торговли в ЕАЭС" Международного таможенного форума.

"Почему я считаю, что цифровой рубль займет существенную роль (в международной торговле - прим. ТАСС). Во-первых, радикально снижаются издержки для участников внешнеэкономической деятельности. Во-вторых, радикально снижаются риски, связанные с недобросовестным поведением финансовых партнеров, да и собственно торговых партнеров тоже. Вот эти два фактора - они, конечно, на мой взгляд, в конечном итоге приведут к тому, что роль цифрового рубля в международной торговле будет достаточно значительной", - сказал Моисеев.

Он отметил, что использование цифровых валют центральных банков в принципе и цифрового рубля в частности будет возможно лишь после того, как цифровые валюты и способы их использования будут стандартизованы. По мнению, Моисеева, работа в этом направлении пока находится на начальном этапе.

Банк России и группа банков 15 августа начали тестировать операции с цифровым рублем. На первом этапе будут тестироваться активные операции - открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам (физическим и юридическим лицам), переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях.

Как сообщали ранее в ЦБ, в тестировании будут участвовать порядка 600 физических и 30 юридических лиц в 11 городах России.