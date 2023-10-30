В ЕК заявили, что Болгария сама решила повысить тариф на транзит газа из России

По словам представителя Еврокомиссии Тим Макфи, этот шаг не имеет отношения к антироссийским санкциям ЕС

БРЮССЕЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Власти Болгарии самостоятельно приняли решение о повышении тарифа на транзит российского газа, это не имеет отношения к санкциям ЕС. Об этом заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи.

"Это мера, которую Болгария приняла в национальном качестве", - сказал он на брифинге. По его словам, этот шаг не имеет отношения к санкциям ЕС против России.

При этом Макфи оговорился, заявив, что Брюссель принял "12 пакетов санкций против России", хотя 12-й пакет все еще согласовывается. "Мы приняли санкции против нефти и угля из России, однако не существует никаких санкций ЕС по газовому импорту. В то же время в рамках плана "Перезапитать ЕС" [Repower EU] Евросоюз решил отказаться от любых поставок углеродного топлива из России", - уточнил представитель ЕК.

Он сообщил, что Еврокомиссия "приняла к сведению действия Болгарии, связанные с импортом газа". "Мы взаимодействуем с болгарской стороной и соседними странами, чтобы оценить последствия этого решения", - добавил Макфи. Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что использование доходов от нового тарифа - "это вопрос исключительно к властям Болгарии".

13 октября парламент Болгарии ввел дополнительную таксу в размере 20 левов (около €10) в пересчете за МВт·ч за транзит российского газа, поступающего по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям в Сербию, а затем в Венгрию. 17 октября Сербия и Венгрия подготовили совместное заявление, в котором указывается на то, что решение Болгарии о повышении ставки за транзит газа из России является враждебным шагом по отношению к ним, а также "угрожает безопасности энергоснабжения" двух стран.

Президент Болгарии Румен Радев 26 октября обратился в Конституционный суд в связи с введением дополнительной оплаты за транзит российского газа, отметив, что принятый закон нарушает ряд положений конституции, принципы гарантий на право собственности и свободную экономическую инициативу. По мнению президента, введение доплаты не соответствует принципу законности налогов и сборов, так как непонятен правовой статус "взноса", является ли он налогом, сбором или пошлиной.