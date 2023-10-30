ЦБ: склонность россиян к сбережению в октябре достигла максимума с марта

Она повышалась второй месяц подряд, отметили в Банке России

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Склонность россиян к сбережению в октябре повышалась второй месяц подряд и достигла максимума с марта 2023 года, следует из материалов Банка России.

"Склонность респондентов к сбережению в октябре повышалась второй месяц подряд. Доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, увеличилась до 55,3% (+2,1 п.п. к сентябрю). Это ее максимальное значение с марта 2023 года", - отмечает ЦБ РФ. При этом доля тех, кто предпочитает тратить свободные деньги, снизилась до 25,4% (-3 п.п. к сентябрю).

ЦБ отмечает, что инфляционные ожидания населения остаются высокими, при этом в октябре они снизились до 11,2%, на 0,5 п.п. к сентябрю.

По прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 7-7,5%. "С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальне", - резюмирует регулятор.