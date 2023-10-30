Национализированную квартиру Зеленских в Крыму продали за 44,3 млн рублей

Ее первоначальная стоимость составляла 24,6 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Квартиру в поселке Ливадия в городе Ялты, которая принадлежала жене президента Украины Владимира Зеленского Елене и была национализирована, продали за 44,3 млн рублей при первоначальной цене 24,6 млн рублей, следует из данных системы ГИС "Торги".

Всего к аукциону было допущено две заявки, победителем указана Липовецкая Ольга Николаевна. Согласно протоколу, аукцион признан состоявшимся.

По данным из открытых источников, Липовецкая является индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Москве. Основным ее видом деятельности указана работа агентств недвижимости. Также предприниматель занимается ремонтом квартир.

Квартиру Зеленских площадью 119,5 кв. м национализировали в марте 2023 года, в начале октября ее выставили на аукцион с первоначальной стоимостью 24,6 млн рублей. Квартира находится на пятом этаже, с ее балкона открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец с прилегающим садом. Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства имущества Республики Крым, власти региона не проводили в жилье никаких работ после передачи его в собственность республики.