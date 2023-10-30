Британский банк HSBC планирует завершить выход с российского рынка в 2024 году

Банк оценил убытки от запланированной продажи российского бизнеса в $300 млн

ЛОНДОН, 30 октября. /ТАСС/. Британский банк HSBC ожидает завершить процедуру выхода с российского рынка в первой половине 2024 года.

"В июне 2022 года мы объявили о планируемой продаже нашей дочерней компании в России, - говорится в отчете банка за третий квартал. - Для завершения сделки необходимо одобрение правительства. Ожидается, что это произойдет в первой половине 2024 года". Банк оценил убытки от запланированной продажи российского бизнеса в $300 млн.

Ранее источник на финансовом рынке сообщал ТАСС, что покупателем 100% акций российского подразделения HSBC может стать Экспобанк.