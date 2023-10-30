30 октября, 12:47

Полиция проводит проверку документов сотрудников склада в СЦ "Белая дача" Wildberries

В компании предупредили о возможных перебоях в работе логистического центра

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Полиция проводит проверку документов у сотрудников склада на сортировочном центре "Белая дача" онлайн-ретейлера Wildberries, в связи с чем в работе логистического центра могут возникнуть перебои, говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Сегодня на складе Wildberries в СЦ "Белая дача" сотрудники полиции проводят проверку документов у сотрудников склада, - говорится в сообщении. - В связи с этим, на ряде участков логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров".

Причины проверки не приводятся. ТАСС не располагает комментарием МВД.

Онлайн-ретейлер указывает, что руководство компании оказывает содействие полиции и делает все, что нужно для возвращения работы склада в нормальный режим как можно скорее. 

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