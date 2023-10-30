30 октября, 12:45

Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак "Выпьем за любовь"

Игорь Николаев. Сергей Савостьянов/ ТАСС
Игорь Николаев
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Знак зарегистрирован, в частности, по таким классам как продукты животного и растительного происхождения, чай, кофе, какао и кондитерские изделия

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Народный артист России, поэт, певец и композитор Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак "Выпьем за любовь", следует из реестра заявок на регистрацию товарного знака и знаков обслуживания РФ.

Дата подачи заявки на регистрацию товарного знака - 4 апреля 2023 года, дата государственной регистрации - 18 октября 2023 года. Отмечается, что дата истечения срока действия исключительного права - 4 апреля 2033 года.

В реестре также указывается, что знак зарегистрирован по классам (по международной классификации товаров и услуг, МКТУ) 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 43.

Эти классы включают продукты животного и растительного происхождения (мясо, молочные продукты, овощи и фрукты), чай, кофе, какао, кондитерские изделия, безалкогольные напитки (соки, минеральные воды, газированные напитки), пиво и пивные напитки, медовые напитки (медовуха), ликеры, вина, а также минеральную воду. 

Теги:
РоссияНиколаев, Игорь Юрьевич
© Информационное агентство ТАСС
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