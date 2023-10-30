Из Петербурга в Минск планируют запустить дополнительные поезда

Это связано с увеличенным пассажиропотоком в дни ноябрьских праздников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Дополнительные поезда между Санкт-Петербургом и Минском запустят в дни ноябрьских праздников в связи с увеличенным пассажиропотоком. Составы под брендом "Поезд дружбы" в столицу Республики Беларусь проследуют 4 и 6 ноября, в обратном направлении поезда отправятся 5 и 7 ноября, сообщили журналистам в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

"На ноябрьские праздники 2023 года Северо-Западный филиал АО "ФПК" назначает новый пассажирский поезд 251/252 "Поезд дружбы" сообщением Санкт-Петербург - Минск. Из Санкт-Петербурга поезд отправится с Витебского вокзала 4 ноября, кроме того, посетить Минск можно будет, отправившись из Санкт-Петербурга 6 ноября. Из Минска поезд отправится 5 и 7 ноября", - рассказали в пресс-службе.

По пути следования поезда будут делать остановки в Витебске, Орше, Борисове, Жодино, а также на станциях Батецкая, Уторгош, Сольцы, Дно, Дедовичи, Сущево, Локня, Новосокольники и Невель.

В состав "Поезда дружбы" войдут купейные и плацкартные вагоны, а также вагоны с местами для маломобильных пассажиров. Все вагоны оборудованы экологически чистыми туалетными комплексами, системами кондиционирования воздуха, розетками для зарядки мобильных устройств.