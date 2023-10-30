Новосибирский стартап создал гибридную электростанцию для удаленных территорий

Она сможет обеспечивать экологичной и дешевой электроэнергией базы отдыха, глэмпинги и подобные туристические объекты, пояснил сооснователь компании Александр Езерский

НОВОСИБИРСК, 30 октября. /ТАСС/. Новосибирский стартап запустил производство гибридных электростанций постоянного тока для удаленных от электросетей территорий, в частности северных районов, объектов туристической и нефтедобывающей инфраструктуры. Система не имеет аналогов в стране и обеспечивает более экологичную и дешевую электроэнергию, рассказал журналистам один из основателей компании "Ликом" Александр Езерский.

"Мы делаем гибридную электростанцию постоянного тока для обеспечения электроэнергией баз отдыха, глэмпингов и так далее. Опытная эксплуатация идет на двух объектах, в сфере туризма мы запускаем первый объект к лету - глэмпинг на Алтае", - сказал Езерский, уточнив, что после опытной эксплуатации на объектах туризма компания планирует расширять рынок.

Отмечается, что электростанция обеспечивает отопление, работу электроприборов и освещение. По словам Езерского, стоимость электроэнергии снижается в три раза по сравнению с дизельным генератором, кроме того, гибридная электростанция обеспечивает более комфортный отдых туристам, так как работает бесшумно.

Система полностью автономна, может работать до нескольких недель без дозаправки топливом. Дизельный генератор используется только в качестве зарядного устройства для литиевых батарей, а нагрузка питается от постоянного тока. При этом генератор работает до 6 раз меньше, чем в случае, если он используется как основной. Разработанное компанией программное обеспечение осуществляет правильный заряд батарейки и потребление.

Компания использует дизельные генераторы Новосибирского завода генераторных установок, литиевые батареи китайского производства.