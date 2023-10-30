В АБР сообщили о поддержке большинством банков токенизации рублей

Респонденты видят в этом преимущества перед другими формами безналичных расчетов, говорится в исследовании Ассоциации банков России

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Большинство российских банков поддерживает токенизацию безналичных денег в банках (ТБДБ), так как видят в этом преимущества перед другими формами безналичных расчетов, следует из материалов Ассоциации банков России (АБР), которые есть в распоряжении ТАСС.

"Большинство респондентов (73%) заинтересованы в продвижении ТБДБ и отмечают преимущества ТБДБ по сравнению с существующими формами безналичных расчетов", - следует из опроса ассоциации.

Также из материалов АБР следует, что, по мнению 56% опрошенных, Банк России должен разработать концепцию оптовой модели цифровых денег, а в основу ее архитектуры следует положить "Модель единой платформы регулятора".

В материалах ассоциации также сообщается, что несколько кредитных организаций отметили целесообразность проработки вопроса о применении ТБДБ при проведении трансграничных расчетов и автоматизации условий сделок с помощью смарт-контрактов.

В опросе приняли участие 18 кредитный организаций, в том числе четыре системно значимые.

О рисках технологии

Помимо этого, 39% опрошенных считают необходимым учет результатов тестирования цифрового рубля при разработке новой технологии токенизации безналичных денег.

Наиболее значимыми рисками ТБДБ наряду с проблемой информационной безопасности участники опроса назвали риски, связанные с уязвимостями токена и технологии токенизации, риски потери анонимности и конфиденциальности транзакций с применением ТБДБ, а также риски недобросовестных действий в связи с отсутствием контроля за смарт-контрактами.