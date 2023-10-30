FT: китайский ритейлер Shein купил британский бренд одежды Missguided

Приобретение компании стало первым вложением для Shein на британском рынке модных брендов

ЛОНДОН, 30 октября. /ТАСС/. Один из мировых лидеров электронной торговли одеждой, китайская компания Shein со штаб-квартирой в Сингапуре, приобрела у британского ритейлера Frasers Group популярный бренд женской одежды Missguided. Сумма сделки не разглашается, сообщила британская газета Financial Times.

Издание отмечает, что Shein принял решение о покупке британского бренда в связи "растущей конкуренцией со стороны Temu (китайская платформа электронной торговли - прим. ТАСС)". Покупка Missguided стала первым вложением китайского ритейлера в британские бренды модной одежды. "Temu, существующая чуть более года, уже смогла развить свой оборот на американском рынке до масштабов Shein, - подчеркивает аналитик консалтинговой группы Bernstein Робин Джу. - Shein сделал инвестицию в рост в решающий для себя момент".

Ранее издание сообщало, что базирующийся в Сингапуре ритейлер планировал провести первичное публичное размещение акций в США, крупнейшем для себя рынке, уже в нынешнем году. Теперь ожидается, что IPO будет перенесено примерно на полгода в связи с "неблагоприятной экономической ситуацией", отмечает газета.