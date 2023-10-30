Платная блокировка рекламы на Facebook и Instagram станет доступной с ноября

Новая опция коснется пользователей из ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Корпорация Meta Platforms (признана в России экстремистской) запустит с ноября платную опцию отключения рекламы на принадлежащих ей платформах Facebook и Instagram (обе запрещены в РФ).

"В соответствии с изменяющимися европейскими нормами мы вводим новый вариант подписки в странах ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте корпорации. - В ноябре мы предложим людям, пользующимся Facebook или Instagram и проживающим в этих регионах, выбор: продолжать пользоваться этими персонализированными сервисами бесплатно и с рекламой или оформить подписку, чтобы больше не видеть рекламу".

Пока пользователи используют платную подписку, их данные не будут использовать в рекламных целях, уточняет компания. Компьютерная версия подписки обойдется пользователям в €9,99, а мобильные версии для iOS и Android будут стоить €12,99. Отмечается, что подписка будет распространяться на все связанные с ней аккаунты Facebook и Instagram в Центре учетных записей пользователя.

Газета The Wall Street Journal сообщала 3 октября, что при помощи платной подписки Meta рассчитывает обойти правила Евросоюза, который угрожает ограничить возможность показывать пользователям персонализированную рекламу без их предварительного согласия.