Столица Забайкалья была включена в федеральный проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Почти 2 тыс. жителей Читы обеспечат газом в 2024 году, для этого подготовлена соответствующая инфраструктура. Об этом сообщил сенатор Российской Федерации Андрей Кутепов.

"Решая вопросы газификации конкретных регионов, мы ускоряем темпы газификации. В режиме тесного взаимодействия с регионом реализуется проект газификации Читы, города, где никогда не было газа. На сегодняшний день уже проложено более 130 км сети, готова площадка для строительства системы приема и хранения СПГ, заключено 1,7 тыс. договоров с гражданами на подключение газа, уже в следующем году газ поступит в дома", - сказал он во время XXI общероссийского форума "Стратегическое планирование в регионах и городах России".

Чита является одним из 12 городов России с самым загрязненным воздухом, при этом в городе нет крупной промышленности, а загрязнение в основном связано с печным отоплением в частном секторе. В связи с этим столица Забайкалья была включена в федеральный проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" - его целью является уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов вредных веществ в атмосферу в наиболее загрязненных городах России. В августе 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил предоставить этим городам приоритет в социальной газификации.